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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 17:05 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，银行业买超1亿台币

路透台北12月10日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债102
/10 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      8.00      7.00        +1.00
     票券业      0.00      0.00         0.00
     证券业      3.50      4.50        -1.00
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