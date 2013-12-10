《交易视点》离岸人民币点心债收益率将呈震荡走势--中信证券

路透北京12月10日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，本月联储FOMC例会可能启动削减长债购买规模，美国10年期国债收益率可能继续小幅上升。

而美联储QE退出在即，短期内高低等级债信用利差难有继续压缩的空间，债券价格走势将维持震荡走势，票息将会是未来数月内点心债投资的主要回报来源。

**上海自贸区金融路线图揭开面纱**

人民银行《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》出台，标志着市场翘首以盼的自贸区金融改革步入实质操作阶段。

《意见》允许区内居民设立本外币自由贸易账户实现分账核算管理，探索投融资汇兑便利，扩大人民币跨境使用。

央行相关负责人表示，将用3个月时间落地实施大部分措施，用1年左右的时间，基本形成可复制、可推广的金融管理模式。因此，2014年离岸人民币市场有望实现从量变到质变的飞跃。

**离岸人民币业务发展迅速**

（1）今年前10个月，人民币贸易结算累计金额达到3.56万亿，同比增长55%。2013年全年人民币贸易结算额将突破人民币4万亿大关，占总贸易结算金额比例将达到约17%的水平；

（2）2013年前10月，人民币ODI和FDI累计金额分别达到557.5亿元和3185.2亿元，上述两项均已远超去年全年规模。RQFII也取得了飞速发展。截至2013年11月，RQFII获批投资额度人民币1446亿元，较年初激增116%；

（3）由于离岸人民币债接纳度提升及融资成本优势，四季度至今离岸人民币债券发行规模大涨。

**市场研判和投资策略**

近期，美国经济数据表现强劲。美国三季度GDP增长由2.8%上修至3.6%，为2012年一季度以来的最高水平。11月季调后非农就业人口增长20.3万，失业率则已下降至7.0%。

我们预计，12月17-18日的美联储FOMC会议就会开始着手小幅缩减购债规模，并可能首先削减长期限国债的购买规模，届时美国10年期国债收益率在目前2.88%的位置上继续小幅上升。

由于美联储QE退出在即，短期内高低等级债信用利差难有继续压缩的空间，债券价格走势将维持震荡走势，票息将会是未来数月内点心债投资的主要回报来源。

**路劲基建信用分析**

该公司房地产业务表现良好，近几年房地产项目销售金额快速增长；收费公路的投资运营是路劲基建的强项，收费公路业务提供稳定现金流；经营稳健，近几年经营活动净现金流保持净流入。

需关注的因素：土地储备偏低且主要集中在渤海湾地区和长三角地区；收费公路业务未见显着增长。国内优质高速公路项目有限且竞争激烈，该公司扩充高速公路项目存在不确定性。

综合考虑，路劲基建的中信内部评级为D3级别，相当于国内外部评级的AA—级别。 (完)