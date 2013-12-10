台湾债市：102/10期借券成交31.35亿台币，加权平均利率0.5913%

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透台北12月10日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/10 31.35 0.6000 0.5800 0.5913 345.5 344.0 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选