《焦点》多家亚洲央行本周料将维持利率不变，警惕美联储缩减QE动向

* 12月12日有四国央行召开政策评估会议

* 届时都料维持利率不变，紧缩动作或在明年

* 提防美联储下周缩减政策刺激

* 新兴市场为资本外流做准备

路透首尔12月10日 - 四家亚洲央行料将在本周四宣布维持利率不变，当前美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将缩减其大规模刺激计划，且经济成长加强的势头预计会延续到明年。

关于美联储何时缩减约近4万亿美元资产购买计划的臆测，引发亚洲地区热钱涨落，尽管面对的具体经济风险略有不同，但新西兰、韩国、菲律宾和印尼的央行近几个月来都经受了考验。

在北亚和东南亚，随着美联储宣布决定前紧张情绪滋生，有几家央行已经在外汇市场加快干预。仅数月之前，对美联储可能提早结束刺激措施的担忧，引发资金从众多新兴市场外逃，使得这些市场从高处无序跌落。

刺激措施提早收回的担忧由美国圣路易斯联储总裁布拉德的言论加剧。布拉德周一意外表态支持“小幅缩减刺激政策”，他有时被视为美国货币政策的风向标 。美联储定于12月17-18日召开下次政策会议，不过多数分析师仍押注3月才会开始缩减政策刺激。

美国缩减刺激的时间与力度对印尼比较紧要，该国经常帐赤字和财政赤字不断扩大，已导致其沦为新兴经济体中的“脆弱五国”之一，与印度、巴西、土耳其和南非并列。

野村证券驻新加坡分析师Enrico Tanuwidjaja认为，如果美联储从明年1月开始缩减买债计划，并造成印尼卢比压力加剧，印尼央行最早也将在明年稍早两度升息。今年迄今为止，印尼卢比兑美元已经贬值了20%。

瑞士信贷银行编制的数据显示，11月海外投资者净卖出30亿亚洲除日本外国家的债券；投资人唯独净买入印尼债券。

瑞信警告称，9月中旬以来投资者累计买入40亿美元印尼公债，而眼下到处是有关美联储将缩减购债的传言，这给“市场带来了极大风险”。

韩国央行预计将连续第七个月维持指标利率 在2.50%不变，因通胀压力仍然相当低。

韩国经济成长虽缓慢但却稳定，出口正在改善。近期数据显示外资连续第四个月在韩国债市卖超，但这是由于先前大举买进之后的回撤，而非资金潮退场的系统性影响。

“资金的外流速度并不是那么快，”韩华证券分析师Kong Dong-rak说。“韩国不仅是在新兴市场国家之列，而且居于目标名单之首。”

大多数的受访者认为，韩国央行到明年底之前都将维持利率不变，到时候如果经济成长增温，央行就可能升息。

菲律宾方面，央行周四料将指标隔夜借款利率 维持在3.5%的纪录低位，但最快可能在明年第二季升息。