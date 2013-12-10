路透基点：远东宏信三年期子弹式贷款规模增至3.75亿美元--RLPC

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东宏信有限公司三年期子弹式贷款的规模已从2亿美元增加至3.75亿美元，此前参与这笔银团贷款的14家银行超额认贷。
牵头行兼簿记行马来亚银行(5,000万美元)、澳新银行(澳盛银行/ANZ)(4,700万美元)、中国信托(4,600万美元)、台北富邦商业银行(2,700万美元)以及富邦银行香港分行(1,500万美元)。
14家银行中，三菱东京日联银行和First Gulf Bank担任牵头行，各承贷3,000万美元，比利时联合银行(KBC Bank)和台湾合作金库银行的国际金融业务分行(OBU)担任主办行，分别承贷2,000万美元。
七家银行担任高级经理行：产银亚洲金融(KDB Asia)、台湾银行香港分行、韩国国民银行、兆丰国际商业银行OBU、卡塔尔国民银行新加坡分行、阳信银行和台中商业银行OBU。KDB承贷1,200万美元，其余各承贷1,000万美元。唯独台湾银行以港元承贷。
近日，万泰银行、国泰银行香港分行和华南商业银行OBU担任经理行。万泰银行承贷800万美元，国泰银行和华南银行各承贷500万美元。
贷款协议已于周二签署。
一如早前报导，贷款银行可以以美元、港元或人民币承贷。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。
对于美元和港元贷款，承贷3,000万美元或以上的银行，获得330个基点的综合收益、180个基点承诺费，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得315个基点的综合收益、135个基点费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得305个基点的综合收益、105个基点费用，以及高级经理行头衔。
对于人民币贷款，按照上述各个承贷额度，分别享有4.8%、4.65%和4.55%的综合收益。
资金将用于一般公司用途。
去年12月，远东宏信签署了一笔3.9亿美元的三年期子弹式贷款，利率为较Libor加码280个基点，最高综合收益是340个基点。
香港上市公司远东宏信是国有企业中化集团的子公司。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17