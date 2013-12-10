路透基点：远东宏信三年期子弹式贷款规模增至3.75亿美元--RLPC

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东宏信有限公司三年期子弹式贷款的规模已从2亿美元增加至3.75亿美元，此前参与这笔银团贷款的14家银行超额认贷。

牵头行兼簿记行马来亚银行(5,000万美元)、澳新银行(澳盛银行/ANZ)(4,700万美元)、中国信托(4,600万美元)、台北富邦商业银行(2,700万美元)以及富邦银行香港分行(1,500万美元)。

14家银行中，三菱东京日联银行和First Gulf Bank担任牵头行，各承贷3,000万美元，比利时联合银行(KBC Bank)和台湾合作金库银行的国际金融业务分行(OBU)担任主办行，分别承贷2,000万美元。

七家银行担任高级经理行：产银亚洲金融(KDB Asia)、台湾银行香港分行、韩国国民银行、兆丰国际商业银行OBU、卡塔尔国民银行新加坡分行、阳信银行和台中商业银行OBU。KDB承贷1,200万美元，其余各承贷1,000万美元。唯独台湾银行以港元承贷。

近日，万泰银行、国泰银行香港分行和华南商业银行OBU担任经理行。万泰银行承贷800万美元，国泰银行和华南银行各承贷500万美元。

贷款协议已于周二签署。

一如早前报导，贷款银行可以以美元、港元或人民币承贷。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。

对于美元和港元贷款，承贷3,000万美元或以上的银行，获得330个基点的综合收益、180个基点承诺费，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得315个基点的综合收益、135个基点费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得305个基点的综合收益、105个基点费用，以及高级经理行头衔。

对于人民币贷款，按照上述各个承贷额度，分别享有4.8%、4.65%和4.55%的综合收益。

资金将用于一般公司用途。

去年12月，远东宏信签署了一笔3.9亿美元的三年期子弹式贷款，利率为较Libor加码280个基点，最高综合收益是340个基点。

香港上市公司远东宏信是国有企业中化集团的子公司。(完)