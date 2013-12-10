《交易视点》中国平安转债具有底仓配置价值--中信证券

路透北京12月10日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于优先股利好已经兑现，而资金偏紧将制约蓝筹股反弹行情，预计转债市场短期内需求不会出现明显改善，转债反弹幅度将比较有限。

看好12月9日上市的平安转债中长期价值，其低估值有望在未来两年因小非减持结束、互联网金融发展而得到修复；同时考虑到短期安全边际不足，建议保守型投资者低仓配置，激进型投资者积极配置。

**11月出口增速超预期，央行再次暂停14天逆回购，资金面预期仍偏紧**

（1）；11月出口同比增速12.7%，远高于7.6%的市场预期，较上个月提高7.1个百分点；进口同比增速5.3%，略低于7.0%的市场预期；贸易顺差338亿美元，为2009年2月以来的最高值。

出口增速的超预期，一方面与去年同期基数较低有关，另一方面可能也受今年欧美发达国家经济出现回升影响，圣诞节消费旺季期间海外需求出现比较明显的回升。

（2）资金方面，上周资金面紧张状况略有缓解，银行间、交易所7天回购加权利率收于4.4%-4.5%，较前周末有所回落。

在资金略有缓解的形势下，央行12月5日暂停了14天逆回购，这是11月21日央行重启14天逆回购之后的首次暂停，清晰地传递出继续维持资金紧平衡的信号。

**成长股跌势难改，资金面制约蓝筹股反弹空间**

（1）IPO的重启拉开了成长股下跌的序幕，上周创业板指重挫-12%，整体估值仍然达到55倍，远高于2012年30-40倍的估值，预计后续下跌空间至少仍有20%。

（2）近期蓝筹股凭借低估值、盈利缓慢恢复的优势得到机构青睐，沪深300指数连续4周反弹，风格转换正在进行。

需关注的是，今年以来央行公开市场操作的转向多次成为股市的先行指标，12月5日央行暂停14天逆回购重新引发沪深300指数的连续下跌。在央行维持资金偏紧意图不改的形势下，蓝筹周期股的短期走势难以乐观，即使反弹空间也比较有限。

**转债投资策略**

鉴于优先股利好已经兑现，而资金偏紧将制约蓝筹股反弹行情，预计转债市场短期内需求不会出现明显改善，转债反弹幅度将比较有限。

当前投资者的主要关注点，一是低估值的中行、工行转债是否具有埋伏价值，二是隧道、徐工、海运等传统周期类转债是否具有博反弹价值，三是如何看待平安转债。

我们认为，首先，中行、工行转债估值已达底部，但在利率市场化推进时期，银行股业绩将承受较大压力，2014年的趋势性机会尚不明朗，在银行转债上涨的触发剂明确之前，没有必要以较高仓位提前埋伏。

其次，隧道、徐工、海运等周期类转债的债底保护不够，鉴于蓝筹股反弹趋弱，短期增持博反弹必要性不大。

最后，平安转债12月9日上市，当前平价103.8元，对应上市首日价格预计106-109元。平安转债具有下修空间，正股当前PEV仅1倍，为保险行业最低估值，A/H股折价高达-26%，低估值有望在未来两年因小非减持结束、互联网金融发展而得到修复。

我们看好平安转债中长期价值，同时考虑到短期安全边际不足，建议保守型投资者底仓配置，激进型投资者积极配置。(完)