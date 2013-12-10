重发-《全球汇市》欧元上涨，受益于欧元区货币市场趋紧和ECB政策前景

交易商表示，交易商称，市场已大致消化了美联储很快缩减刺激措施的可能性，这或许有助于解释过去几个交易日美元为何没有全线上涨。

周一进行的路透调查显示，受访的63位经济学家中，33位表示美联储将从3月开始缩减购债。但也有一些经济学家认为将在12月或明年1月缩减刺激措施。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，考虑到就业市场出现的改善迹象，美联储可在本月小幅缩减购债规模。美联储将于下周召开政策会议。

美元兑日圆 报103.22日圆，接近5月触及的五年高位103.74。

可能让日圆空头担忧的是，在日本首相安倍晋三强推保密法后，其支持率下滑。批评人士担心，该法案可能会钳制媒体并允许官员掩盖不良行径。 。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3749 1.3737 +0.09 +4.21 1.3194

美元/日圆 103.15 103.27 -0.12 +18.92 86.74

欧元/日圆 141.80 141.88 -0.06 +23.90 114.45

美元/瑞郎 0.8899 0.8905 -0.07 -2.80 0.9155

英镑/美元 1.6422 1.6428 -0.04 +1.05 1.6251

美元/加元 1.0639 1.0627 +0.11 +7.24 0.9921

澳元/美元 0.9095 0.9112 -0.19 -12.49 1.0393

新西兰元/美元 0.8274 0.8281 -0.08 -0.11 0.8283

欧元/瑞郎 1.2233 1.2231 +0.02 +1.31 1.2075

欧元/英镑 0.8368 0.8360 +0.10 +3.13 0.8114

欧元/瑞典克朗 9.0114 8.9702 +0.46 +5.06 8.5777

美元/挪威克朗 6.1312 6.1373 -0.10 +10.21 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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