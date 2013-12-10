重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.67%，料再创逾九年高点

* 招标品种：财政部七年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(11日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：4.64%-4.71%

* 预测均值：4.67%

路透上海12月10日 - 中国财政部年内最后一期记账式附息国债周三将招标。路透调查显示，今日早间国开行新债发行收益率集体飙高，拉动二级现券收益率午后再上冲，明日七年国债需求看淡，预计收益率会再刷新逾九年的高点。

“国开(新债)招出来以后，情绪又差了一点，而且今天还没发逆回购，二级都在往上走，个人感觉，中长的不好发，明天(国债)估计要到4.70%吧。”北京一大型商业银行交易员称。

在短暂回暖后，中国债券一级发行市场重现寒意。国家开发银行 CHDB.UL 周二招标的五期固息增发债(俗称“福娃债”)中，一、七和10年的收益率同时刷新年内高点，五期债的投标倍数均不到两倍。

上海一券商交易员也表示，今日早间国开行七年和10年新债的收益率已刷新年内高点，明日七年国债突破11月创下的高点，“应该没什么疑问。”

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为4.5353%。不过午后二级市场上，增发标的券--剩余期限约6.86年的固息国债130020券最新成交收益率 在4.64%。

而11月中旬时财政部招标续发行的七年期固息国债，中标收益率为4.4515%，曾创下自2004年11月来的新高；2004年11月下旬的高点为4.86%。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

明日招标新债今年第20期七年品种第二次续发。本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债12月12日至12月16日进行分销；12月18日起与原发行部分合并上市交易。