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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 17:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，跌离两个半月高点

“指标期胶本月已经跳涨，再涨就要新的诱因了，但只要这三个因素--日圆疲弱、股市上行和泰国政治风险--继续存在，那么期胶下行的风险也将有限，”他说。

美元兑日圆 持于103.22日圆，接近5月创下的五年高点103.74日圆。

日本股市日经指数周二从一周高点拉回，因投资者在年底前锁定获利。指标股指今年料创下40多年来最大年度涨幅。

泰国总理英拉周二眼含热泪请求反政府示威者退出街道，支持提前大选，但反对派领导人要求她在24小时内下台。

沪胶主力5月合约 涨35元，报每吨19,795元人民币。

新加坡近月1月橡胶期约 报每公斤233美分，下跌0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 白云)
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