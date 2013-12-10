《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月10日

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透香港12月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间1 7:41时,1港元=0.78297人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为-4 .44%，高于上交易日收盘的-4.85%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比 ) 价 工商银行 3.80 5.58 0.87 建设银行 4.44 6.21 0.91 中国银行 2.82 3.71 0.97 农业银行 2.61 3.93 0.85 招商银行 11.09 16.08 0.88 中信银行 4.09 4.39 1.19 交通银行 4.20 5.65 0.95 民生银行 8.47 8.98 1.20 中国人寿 16.30 25.50 0.82 中国平安 43.19 75.75 0.73 中国太保 19.49 32.60 0.76 中信证券 13.13 21.00 0.80 新华人寿 24.25 28.05 1.10 海通证券 11.88 13.82 1.10 华能国际 5.55 7.30 0.97 大唐发电 4.76 3.58 1.70 华电国际 3.24 3.28 1.26 中煤能源 5.31 4.92 1.38 中国神华 16.82 25.55 0.84 中国石油 8.10 8.99 1.15 兖州煤业 10.01 7.78 1.64 中国石化 4.85 6.67 0.93 上海石化 2.80 2.23 1.60 中海油服 25.16 24.30 1.32 仪征化纤 2.93 1.56 2.40 中国铝业 3.88 2.81 1.76 江西铜业 15.20 14.42 1.35 洛阳钼业 6.80 3.37 2.58 紫金矿业 2.43 1.78 1.74 马钢股份 1.81 2.13 1.09 鞍钢股份 3.32 5.72 0.74 重庆钢铁 2.64 1.22 2.76 海螺水泥 18.35 30.05 0.78 洛阳玻璃 4.94 1.37 4.61 北人股份 8.65 3.26 3.39 中联重科 5.83 7.73 0.96 金隅股份 7.36 6.75 1.39 中国国航 4.15 5.98 0.89 东方航空 3.00 3.01 1.27 南方航空 2.92 3.21 1.16 中国远洋 3.47 3.97 1.12 中海集运 2.73 2.09 1.67 中集集团 14.62 15.58 1.20 中海发展 5.01 5.35 1.20 宁沪高速 5.79 9.66 0.77 深高速 3.90 3.64 1.37 成渝高速 2.99 2.37 1.61 皖通高速 4.11 4.44 1.18 广深铁路 3.04 3.59 1.08 中国南车 5.36 6.85 1.00 中国交建 4.36 6.57 0.85 中国铁建 5.29 8.45 0.80 中国中铁 2.94 4.39 0.86 长城汽车 46.34 46.35 1.28 比亚迪 38.00 39.90 1.22 广汽集团 9.22 9.81 1.20 青岛啤酒 46.44 65.40 0.91 广州药业 32.17 30.85 1.33 新华制药 4.83 2.18 2.83 海信科龙 13.08 12.40 1.35 南京熊猫 8.19 3.86 2.71 晨鸣纸业 4.96 3.35 1.89 上海医药 16.27 18.50 1.12 中兴通讯 15.28 16.74 1.17 东方电气 12.76 13.92 1.17 潍柴动力 20.88 33.95 0.79 东北电气 2.46 0.91 3.45 广船国际 15.92 15.50 1.31 经纬纺机 9.76 6.07 2.05 昆明机床 4.71 2.13 2.82 一拖股份 10.40 6.39 2.08 北辰实业 2.90 1.75 2.12 创业环保 8.87 3.98 2.85 中国中冶 1.88 1.48 1.62 金风科技 8.59 7.80 1.41 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17