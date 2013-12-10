银行观点：恒生将香港明年GDP增长预测降至3.6%，因消费开支增长存风险

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透香港12月10日 - 恒生银行 周二发表研究报告，将香港2014年经济增长预测，由原先估计的4%调降至3.6%，因其认为消费开支增长能进一步加快存有风险，影响其对明年经济增长的估算。
该行最新一期《香港经济脉搏》称，预计2014年环球经济形势受两大趋势主导：全球经济复苏不平衡，美国经济有望成为明年经济增长的主要动力来源，而新兴国家的经济表现则相对逊色；市场预期美国联储局宽松政策于明年开始退市，亚洲各国走向分歧的情况或转趋明显。
由于香港出口往先进经济体的比重较高，而本港财政及经常账盈余又有助纾缓利率抽升的压力，故认为香港经济前景相较其他亚洲经济体乐观。
然而，考虑到包括实质工资增幅轻微及负财富效应，报告对来年的消费形势仍然保持审慎评估；相对地对资本开支的预测则较为乐观。
报告认为，内需及出口继续改善，应可支持香港经济持续复苏，但对于消费开支增长进一步加快，当中则存有风险。因此，该行预计本地实质生产总值（GDP）增幅将由今年预期的3%上升至2014年的3.6%，低于原先估计的4%。
报告表示，主要经济体的货币政策迈向正常化，是环球经济发展的另一重要转折点。有关货币环境趋紧的影响，能否被正在改善的外围需求所完全抵消，预料成为明年的市场焦点。
但该行认为，美国联储局宽松政策退市及由此而起的资金外流，对亚洲区的经济影响应可控。
该行对亚洲经济体整体债务状况并未过于忧虑，因过去数年，亚洲经济发展或出现失衡，但其程度难与亚洲金融风暴时直接比较。从债务偿还能力的主要指标，如财政及经常账余额占本地生产总值的比重，可见亚洲经济体的偿债能力远胜于当时。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17