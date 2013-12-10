银行观点：恒生将香港明年GDP增长预测降至3.6%，因消费开支增长存风险

路透香港12月10日 - 恒生银行 周二发表研究报告，将香港2014年经济增长预测，由原先估计的4%调降至3.6%，因其认为消费开支增长能进一步加快存有风险，影响其对明年经济增长的估算。

该行最新一期《香港经济脉搏》称，预计2014年环球经济形势受两大趋势主导：全球经济复苏不平衡，美国经济有望成为明年经济增长的主要动力来源，而新兴国家的经济表现则相对逊色；市场预期美国联储局宽松政策于明年开始退市，亚洲各国走向分歧的情况或转趋明显。

由于香港出口往先进经济体的比重较高，而本港财政及经常账盈余又有助纾缓利率抽升的压力，故认为香港经济前景相较其他亚洲经济体乐观。

然而，考虑到包括实质工资增幅轻微及负财富效应，报告对来年的消费形势仍然保持审慎评估；相对地对资本开支的预测则较为乐观。

报告认为，内需及出口继续改善，应可支持香港经济持续复苏，但对于消费开支增长进一步加快，当中则存有风险。因此，该行预计本地实质生产总值（GDP）增幅将由今年预期的3%上升至2014年的3.6%，低于原先估计的4%。

报告表示，主要经济体的货币政策迈向正常化，是环球经济发展的另一重要转折点。有关货币环境趋紧的影响，能否被正在改善的外围需求所完全抵消，预料成为明年的市场焦点。

但该行认为，美国联储局宽松政策退市及由此而起的资金外流，对亚洲区的经济影响应可控。