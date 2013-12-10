英国经济：10月工业生产较前月增长0.4%，贸易逆差高于预期

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
英国央行总裁卡尼周一称，英国经济若要持续复苏，则需要全球经济达到一种更为稳健和平衡的复苏。
英国制造业此前已有回暖迹象。上周的一项调查显示，英国制造业增速在11月创下近三年来最快，新订单大增凸显复苏动能。
英国国家统计局周二还公布，英国10月全球商品贸易逆差缩窄至97.32亿英镑，但9月逆差上修为100.99亿，是2012年4月以来最高的逆差。路透调查的分析师原预估10月为逆差93.5亿。
把服务贸易的顺差计算在内，英国整体贸易逆差缩窄至26.19亿英镑。
贸易逆差对英国第三季国内生产总值(GDP)增长影响很大，第三季GDP增幅为0.8%。(完) (编译 王翔琼/隋芬; 审校 白云/艾茂林)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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