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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 17:58 BJT

英国经济：10月工业生产较前月增长0.4%，贸易逆差高于预期

英国央行总裁卡尼周一称，英国经济若要持续复苏，则需要全球经济达到一种更为稳健和平衡的复苏。

英国制造业此前已有回暖迹象。上周的一项调查显示，英国制造业增速在11月创下近三年来最快，新订单大增凸显复苏动能。

英国国家统计局周二还公布，英国10月全球商品贸易逆差缩窄至97.32亿英镑，但9月逆差上修为100.99亿，是2012年4月以来最高的逆差。路透调查的分析师原预估10月为逆差93.5亿。

把服务贸易的顺差计算在内，英国整体贸易逆差缩窄至26.19亿英镑。

贸易逆差对英国第三季国内生产总值(GDP)增长影响很大，第三季GDP增幅为0.8%。(完) (编译 王翔琼/隋芬; 审校 白云/艾茂林)
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