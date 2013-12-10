更新版 1-台湾货币市场：短率续在低位，央行稍扩大冲销银行间隔夜拆款量

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
* 短率续处低位
* 放款需求减弱令银行间资金更加宽松
* 央行稍有扩大冲销当日隔夜拆款量
* 短票发票量持续偏少 (新增最新报价及存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北12月10日 - 台湾银行间台币短率周二续在低位。货币市场人士认为，目前整体市场资金仍显宽裕，银行间资金水位亦居高不下，令短率维持在既有区间低位，央行则稍有扩大冲销银行间隔夜拆款量不让本旬超额准备扩增太快。
银行间资金调拨人士指出，随着房屋贷款需求降温，银行间资金水位再度走高，然资金去化管道有限，央行自上周五起已扩大冲销银行间当日过剩资金，稍有压抑旬初超额准备扩增速度不致于过快。
“钱蛮好借，通常是对方打来问要不要借!”一位小型拆入方银行资调人士称。
市场人士指出，年底银行间皆积极冲刺放款，但目前成绩并不理想，并未有效去化银行体系资金，而上周五银行间抢标一年期定存单，投标倍数扩增至4.2倍，让央行开始扩大冲销当日隔夜拆款量，市场仍关注周五即将标售的100亿台币两年期定存单标售结果。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日%。今日区间在0.295-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。
**上半周发票量偏少**
短票市场方面，大型票券商指出，上半周发票量都偏少，本月发票量都集中在下半月， 今天发票量甚至比昨天还少，成交多以到期续作为主，有票券商预计下周一开始停售年内短票，本周亦仅零星承作的年内短票。
“今天票太少，昨天就先框好了。”一位大型票券资调人士称。
大型民营银行资调人士表示，跨农历年的短票天期实在太长，跨新历年短票尚可接受，料银行间承作跨农历年短票的意愿较低。
今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中30天期短票成交在0.62%，20天期则成交在0.61%，跨过农历年的较长天期短票则成交以0.62-0.63%为主，今日各天期短票成交利率皆与上日大致相同。
台湾央行今日共发行1,300亿台币存单，相较存单到期1,300亿台币，存单发行余额持平。
本周央行存单到期总额为7,589亿台币，余日落点分别为周三606亿、周四630亿及周五719.35亿。
拆款中心 资料显示，周二超额准备为负52亿台币，累计超额准备为负28亿，加计前期1%的超额准备为775亿台币。
**RP利率持平低位**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平上日。市场钱多不见改善，且本周新券供给有限，投信及寿险欲寻求新券而不可得，令利率持平上日。
市场人士指出，今日市场以到期续做为主，场上少数供应的可转换公司债，因成交利率较普通公司债高近10基点，可达0.78%，均被投信锁住较长天期，直接跨至农历年后，以免因钱多有利率调降的风险。
且为求新券供给能有效去化资金，投信及寿险均已为下周的公司债新券发行预作准备，打听市场标售情况，务求能第一时间框住票源。
“市场就是很宽松，但也没有什么券，有些投信已经开始为新的公司债做准备了。”一证券商交易员说。
下周大额公司债发行共约220.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。
本周三及周五则分别有南光 及东浦精密 合计约6.5亿台币的转换公司债发行。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，今日因市场钱满为患，0.45%亦有投信接受；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，和上日相同，另一周内短天期见成交0.52%-0.55%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17