版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:01 BJT

标题新闻：菲律宾国会批准政府510亿美元的2014年财政预算案

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐