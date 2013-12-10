香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透伦敦12月10日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：走高，突破向上通道的上缘及1.3731美元阻力。我预期多头将延续攻势，目标为10月高点1.3821。相对强弱指标(RSI)虽然位于超买区域，但目前指向上方，唯有跌落70，才有理由认为汇价将拉回。
英镑/美元：由1.6325美元支撑及50天移动均线反弹并劲升，攻克前高1.6442。目前首道阻力在1.6575。平均方向曲线由25反弹并向上攀升，且正方向曲线(+DI)交叉升越负方向曲线(-DI)，而乖离率的移动平均值(MACD)则是交叉升越虚线。50天移动均线在200天均线上方，完整了英镑/美元的多头格局，因为此条均线持续提供牢靠的支撑。
欧元/日圆：在突破139.67日圆水准后，明显走高，139.67刚好也是先前下跌波的200%延伸水位。目前欧元/日圆略低于这个下跌波的费波纳奇261.8%延伸位。若能明确向上突破，汇价将进入2008年9月以来的高位。欧元/日圆仍处于向上趋势，确认根据包括蓝色上升趋势线，以及50天均线仍高于200天均线，支撑下档的事实。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3746 1.3737 +0.07 +4.18 1.3194
美元/日圆 103.19 103.27 -0.08 +18.96 86.74
欧元/日圆 141.84 141.88 -0.03 +23.93 114.45
美元/瑞郎 0.8899 0.8905 -0.07 -2.80 0.9155
英镑/美元 1.6431 1.6428 +0.02 +1.11 1.6251
美元/加元 1.0636 1.0627 +0.08 +7.21 0.9921
澳元/美元 0.9109 0.9112 -0.03 -12.35 1.0393
新西兰元/美元 0.8285 0.8281 +0.05 +0.02 0.8283
欧元/瑞郎 1.2233 1.2231 +0.02 +1.31 1.2075
欧元/英镑 0.8364 0.8360 +0.05 +3.08 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9944 8.9702 +0.27 +4.86 8.5777
美元/挪威克朗 6.1365 6.1373 -0.01 +10.31 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17