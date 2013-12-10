版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:14 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月10日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：走高，突破向上通道的上缘及1.3731美元阻力。我预期多头将延续攻势，目标为10月高点1.3821。相对强弱指标(RSI)虽然位于超买区域，但目前指向上方，唯有跌落70，才有理由认为汇价将拉回。

英镑/美元：由1.6325美元支撑及50天移动均线反弹并劲升，攻克前高1.6442。目前首道阻力在1.6575。平均方向曲线由25反弹并向上攀升，且正方向曲线(+DI)交叉升越负方向曲线(-DI)，而乖离率的移动平均值(MACD)则是交叉升越虚线。50天移动均线在200天均线上方，完整了英镑/美元的多头格局，因为此条均线持续提供牢靠的支撑。

欧元/日圆：在突破139.67日圆水准后，明显走高，139.67刚好也是先前下跌波的200%延伸水位。目前欧元/日圆略低于这个下跌波的费波纳奇261.8%延伸位。若能明确向上突破，汇价将进入2008年9月以来的高位。欧元/日圆仍处于向上趋势，确认根据包括蓝色上升趋势线，以及50天均线仍高于200天均线，支撑下档的事实。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3746 1.3737 +0.07 +4.18 1.3194

美元/日圆 103.19 103.27 -0.08 +18.96 86.74

欧元/日圆 141.84 141.88 -0.03 +23.93 114.45

美元/瑞郎 0.8899 0.8905 -0.07 -2.80 0.9155

英镑/美元 1.6431 1.6428 +0.02 +1.11 1.6251

美元/加元 1.0636 1.0627 +0.08 +7.21 0.9921

澳元/美元 0.9109 0.9112 -0.03 -12.35 1.0393

新西兰元/美元 0.8285 0.8281 +0.05 +0.02 0.8283

欧元/瑞郎 1.2233 1.2231 +0.02 +1.31 1.2075

欧元/英镑 0.8364 0.8360 +0.05 +3.08 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9944 8.9702 +0.27 +4.86 8.5777

美元/挪威克朗 6.1365 6.1373 -0.01 +10.31 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐