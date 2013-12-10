CNH动态：人民币即期未能破前期高点回调，一年期NDF创近年来新高

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透香港12月10日 - 尽管人民币中间价和在岸即期周二又刷新历史高点，然香港人民币即期汇价 并未所动，因未能突破前期高点而技术性回调。离岸市场人民币兑美元一年期无本金交割远汇(NDF)则创自1998年来新高。
自上周二以来，离岸人民币汇率再次开启一轮升值行情。五天以来，人民币离岸即期升值近200个点子，而前一轮高点在11月19日的6.0573。
“CNY已经创新高，所以今天走强一点，CNH还没突破前期高点，所以弱一点，但两边都是技术调整，这两天人民币成交量很低，感觉大家都还是很谨慎，不知道中国央行什么时候会入场干预吧。”一家外资银行交易员称。
本地时间下午5:49分，离岸人民币 报6.0645，上日尾盘在6.0642，在岸人民币今日收在6.0710，与离岸价差进一步收窄至65点子，11月中旬两地点差还在200个点子以上。
同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1140，小幅上涨0.05%，创自1998年来新高，昨日收盘价为6.1170。
离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1229/65，较上日尾盘的6.1256有所上涨，但并未突破昨日盘中最高价6.1197。
近期海关数据显示，出口增长推动中国11月份贸易顺差达到338亿美元，为2009年1月以来最高。
美元指数 因受欧元走强打压跌至六周低位80.11，美元/日圆 则守在103.22日圆，接近5月时触及的五年高点103.74。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17