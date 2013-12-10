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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:21 BJT

CNH动态：人民币即期未能破前期高点回调，一年期NDF创近年来新高

路透香港12月10日 - 尽管人民币中间价和在岸即期周二又刷新历史高点，然香港人民币即期汇价 并未所动，因未能突破前期高点而技术性回调。离岸市场人民币兑美元一年期无本金交割远汇(NDF)则创自1998年来新高。

自上周二以来，离岸人民币汇率再次开启一轮升值行情。五天以来，人民币离岸即期升值近200个点子，而前一轮高点在11月19日的6.0573。

“CNY已经创新高，所以今天走强一点，CNH还没突破前期高点，所以弱一点，但两边都是技术调整，这两天人民币成交量很低，感觉大家都还是很谨慎，不知道中国央行什么时候会入场干预吧。”一家外资银行交易员称。

本地时间下午5:49分，离岸人民币 报6.0645，上日尾盘在6.0642，在岸人民币今日收在6.0710，与离岸价差进一步收窄至65点子，11月中旬两地点差还在200个点子以上。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1140，小幅上涨0.05%，创自1998年来新高，昨日收盘价为6.1170。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1229/65，较上日尾盘的6.1256有所上涨，但并未突破昨日盘中最高价6.1197。

近期海关数据显示，出口增长推动中国11月份贸易顺差达到338亿美元，为2009年1月以来最高。

美元指数 因受欧元走强打压跌至六周低位80.11，美元/日圆 则守在103.22日圆，接近5月时触及的五年高点103.74。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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