东南亚股市：多数呈区间波动观望FED会议，马来西亚股市再创新高

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
在美联储于12月17-18日召开会议之前，投资者态度谨慎。
该地区其他股市下跌，菲律宾股市 跌2%至8月28日以来最低收位，因11月遭遇超强台风导致第四季经济成长前景低迷。
新加坡股市海峡时报指数 跌逾1%至三个月收盘低位。泰国股市适逢假期休市，周一流出逾8.8亿美元资金，为连续第八日资金外流。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 394.63 -1.03 -0.26 -6.95 424.10
新加坡 3081.72 -31.92 -1.03 -2.70 3167.08
马来西亚 1843.85 1.98 +0.11 +9.17 1688.95
印尼 4275.68 61.34 +1.46 -0.95 4316.69
菲律宾 5886.40 -122.54 -2.04 +1.27 5812.73
越南 511.60 0.37 +0.07 +23.66 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王翔琼；审校 白云)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17