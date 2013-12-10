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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:22 BJT

东南亚股市：多数呈区间波动观望FED会议，马来西亚股市再创新高

在美联储于12月17-18日召开会议之前，投资者态度谨慎。

该地区其他股市下跌，菲律宾股市 跌2%至8月28日以来最低收位，因11月遭遇超强台风导致第四季经济成长前景低迷。

新加坡股市海峡时报指数 跌逾1%至三个月收盘低位。泰国股市适逢假期休市，周一流出逾8.8亿美元资金，为连续第八日资金外流。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 394.63 -1.03 -0.26 -6.95 424.10

新加坡 3081.72 -31.92 -1.03 -2.70 3167.08

马来西亚 1843.85 1.98 +0.11 +9.17 1688.95

印尼 4275.68 61.34 +1.46 -0.95 4316.69

菲律宾 5886.40 -122.54 -2.04 +1.27 5812.73

越南 511.60 0.37 +0.07 +23.66 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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