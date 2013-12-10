版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:25 BJT

路透基点：帝宝工业就60亿台币融资案试探市场--RLPC

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司帝宝工业正就一笔大约60亿台币的五年期融资案试探市场意向。

资金将用于再融资和运营资本。

帝宝工业2011年9月签署了一笔48亿台币的五年期循环贷款，由兆丰国际商业银行和瑞穗银行牵头。该贷款利率为较二级市场商票利率加码50个基点，税后最低利率设在1.4%。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐