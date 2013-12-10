路透专访：通用汽车认为印尼汽车市场将出现中国式腾飞

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透雅加达12月10日 - 美国通用汽车一高层称，公司欲在印尼突破日本厂商对家庭用车市场的把持。通用汽车预计印尼是继中国之后汽车业蓬勃发展的下一个市场。
尽管已在印尼经营了约30年时间，甚至超过丰田汽车 ，但通用汽车在印尼车市仅有很小的份额。
今年1-10月期间，通用汽车在印尼售出约1.2万辆汽车，丰田销量则超过35万辆。
在9月出任通用汽车印尼公司总裁的Michael Dunne称，通用汽车寄望多用途汽车、运动型车(SUV)和紧凑型汽车来缩小其与日本对手之间的差距。
Dunne在周二接受路透采访时说道，“印尼最令人激动的地方是，它令我想起十几年前，也就是本世纪初的中国。”
“人口乘以人均收入就是汽车厂商的机会。有庞大的人口，以及收入跨过3,500美元的门槛，然后就会开始起飞，每一个国家都是这样，从无例外。”(完)
(编译 田建华; 审校 徐文焰)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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