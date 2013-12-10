中国经济：第三批取消下放行政审批事项公布，累计完成改革任务39%

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透北京12月10日 - 中国国务院近日公布第三次取消和下放行政审批事项82项，至此，2013年国务院共计取消和下放行政审批事项221项，完成本届政府改革任务的39%。
中国政府网刊发国家行政学院教授宋世明的解读文章称，既要保证取消和下放的行政审批事项的数量，又要提高取消和下放的行政审批事项的质量，真正为企业松绑，释放经济社会活力。
中国新一届政府成立之初，国务院各部门的行政审批事项1,700余项。总理李克强向社会承诺本届政府至少要取消和下放其中的1/3，即567项。截至目前，本届政府开局之年就已经完成改革任务的39%。
“这充分显示了国务院稳步推进行政审批制度改革的坚强决心和巨大勇气，在继续简政放权、释放市场和社会活力的征程中又迈出了坚实的一步。”宋世明的文章称。
宋世明并表示，取消和下放行政审批事项是推动政府职能转变的突破口与关键抓手。取消行政审批实质上是约束政府对经济的不当干预，把不该管的事情坚决放出去，集中精力把该管的事情管住管好。取消行政审批事项，是厘清政府与市场、社会边界的中枢环节。
中国政府的全方位改革正在稳步推进。中央组织部日前亦明确发文强调，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17