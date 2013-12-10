国际油市：亚洲燃料油市场持稳，但供过于求令市场承压

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透新加坡12月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周二小跌，因在供给充足的情况下，卖家以有竞争力的价格售出即期船货。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价差下跌0.36美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.36美元。
一位在新加坡的交易员说：“新加坡的燃料油市场应该不会进一步走弱，哪怕是供给看似超过需求。”
也有消息指出，来自西方和中东的持续套利供给将在12月底到岸，这已给市场构成压力。
与此同时，路透数据显示380-cst燃料油12月和1月船货的互换价差走坚0.50美元。
现货交易中，嘉能可向嘉吉出售4万吨船期为12月27-31日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。
嘉能可向嘉吉出售2.5万吨船期为12月26-30日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。
维多从嘉能可那里买入2万吨船期为12月27-31日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17