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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 18:50 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场持稳，但供过于求令市场承压

路透新加坡12月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周二小跌，因在供给充足的情况下，卖家以有竞争力的价格售出即期船货。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价差下跌0.36美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.36美元。

一位在新加坡的交易员说：“新加坡的燃料油市场应该不会进一步走弱，哪怕是供给看似超过需求。”

也有消息指出，来自西方和中东的持续套利供给将在12月底到岸，这已给市场构成压力。

与此同时，路透数据显示380-cst燃料油12月和1月船货的互换价差走坚0.50美元。

现货交易中，嘉能可向嘉吉出售4万吨船期为12月27-31日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。

嘉能可向嘉吉出售2.5万吨船期为12月26-30日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。

维多从嘉能可那里买入2万吨船期为12月27-31日的380-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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