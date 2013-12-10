欧洲汇市：卡尼讲话提振英镑至两年高位，住房市场数字亦起到正面作用

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
卡尼称，央行对国内火热的房地产市场将走向何方感到担心，不过央行仍拥有工具防止楼市过热。
略好于预期的工业生产数据令市场益发认为，英国经济复苏可以持续，尽管贸易逆差仍高于预期。
“目前，市场明显对卡尼的利率政策看法抱怀疑态度，更加看重他承认经济正在积聚大量动能，”ING分析师Tom Levinson说。
“英镑/美元在上周尝试回落至1.63下方但未果后，可能即将展开升向1.70美元的重大走势。”
欧元/英镑 上升0.1%报0.8364英镑。(完)
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路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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