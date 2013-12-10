欧洲汇市：卡尼讲话提振英镑至两年高位，住房市场数字亦起到正面作用

卡尼称，央行对国内火热的房地产市场将走向何方感到担心，不过央行仍拥有工具防止楼市过热。

略好于预期的工业生产数据令市场益发认为，英国经济复苏可以持续，尽管贸易逆差仍高于预期。

“目前，市场明显对卡尼的利率政策看法抱怀疑态度，更加看重他承认经济正在积聚大量动能，”ING分析师Tom Levinson说。

“英镑/美元在上周尝试回落至1.63下方但未果后，可能即将展开升向1.70美元的重大走势。”