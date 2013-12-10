版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 19:33 BJT

欧洲汇市：卡尼讲话提振英镑至两年高位，住房市场数字亦起到正面作用

卡尼称，央行对国内火热的房地产市场将走向何方感到担心，不过央行仍拥有工具防止楼市过热。

略好于预期的工业生产数据令市场益发认为，英国经济复苏可以持续，尽管贸易逆差仍高于预期。

“目前，市场明显对卡尼的利率政策看法抱怀疑态度，更加看重他承认经济正在积聚大量动能，”ING分析师Tom Levinson说。

“英镑/美元在上周尝试回落至1.63下方但未果后，可能即将展开升向1.70美元的重大走势。”

欧元/英镑 上升0.1%报0.8364英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐