欧元区经济：欧央行总裁德拉吉称，央行应把注意力放在中期物价稳定

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透12月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：
* 各家央行应当把注意力放在中期物价稳定方面
* 创建银行业联盟是增强欧元区韧性的核心举措
* 获得民众的高度信任是维持央行独立性的最重要保证
* 欧洲央行已经为其他部门在改革中发挥作用争取到时间
* 欧洲国家完成改革至关重要，不能向国家主义和保护主义倒退
* 欧洲必须完成银行业改革和结构性经济改革
* 必须通过提高资本和流动性缓冲，来强化金融体系
* 央行的信誉与谨守职责密切相关
* 欧洲央行一直信守维持物价稳定的职责
* 中期通胀预期仍牢牢受控
* 近几年维护物价稳定变得更困难，因为欧元区金融体系各自为战(完)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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