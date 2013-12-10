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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 19:28 BJT

欧元区经济：欧央行总裁德拉吉称，央行应把注意力放在中期物价稳定

路透12月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：

* 各家央行应当把注意力放在中期物价稳定方面

* 创建银行业联盟是增强欧元区韧性的核心举措

* 获得民众的高度信任是维持央行独立性的最重要保证

* 欧洲央行已经为其他部门在改革中发挥作用争取到时间

* 欧洲国家完成改革至关重要，不能向国家主义和保护主义倒退

* 欧洲必须完成银行业改革和结构性经济改革

* 必须通过提高资本和流动性缓冲，来强化金融体系

* 央行的信誉与谨守职责密切相关

* 欧洲央行一直信守维持物价稳定的职责

* 中期通胀预期仍牢牢受控

* 近几年维护物价稳定变得更困难，因为欧元区金融体系各自为战(完)
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