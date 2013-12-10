中国资管：平安保险推出“双12”投资产品，预期收益高达7%

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透北京12月10日 - 中国平安保险 官方网站推出预期最高年收益率7%的370天投资产品，门槛1,000元人民币，“双12”（12月12日）零点开始限量发售。该产品更像是信托计划与银行理财产品的组合投资产品，并不具备保险性质。
平安保险 的这款名为“平安养老富盈人生养老保障委托管理产品富盈信托产品组合第二期”的募集公告显示，该产品为封闭式非保本产品；风险评级为稳定收益型，中低风险。
公告并称，预期年化收益率7%，为扣除相关资费后委托人最高预期净收益率。
平安保险网站对“富盈信托产品组合”的说明显示，“主要通过大比例配置收益稳定的信托产品获得收益，组合整体收益率的稳定性较强。”
目前，中国信托公司发行的集合资金信托计划期限大部分在1-2年，年化收益率8-10%，封闭运行，因为非标准化产品，基本不具备二级市场流通条件；而银行理财产品年化收益率通常在4-5%，与货币市场基金的收益率相近。
平安的该产品主要投资于信托公司集合资金信托计划，适当参与银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划、债券、债券回购、债券基金及债券型保险产品、存款、货币市场基金、股票一级市场投资等品种。
“其中信托公司集合资金信托计划的投资比例为组合资产净值的0-100%，投资债券正回购的比例不得高于委托投资资产净值的40%。”说明称。
从该产品的投向设计来看，类似之前信托公司推出的TOT（信托中的信托）产品，因为信托计划只能私募发售，投资门槛100万起，很多信托公司推出这类“团购”产品来绕过监管、降低门槛。但一旦出现兑付问题，这类产品投资者的利益是不受信托合同等法律文件的保护的。
平安网站显示，该产品管理人为平安养老保险股份有限公司，资产管理费为0.5%；认购起点金额为1,000元，认购期为12-17日，12月18日起息，2014年12月22日到期。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17