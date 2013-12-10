中国资管：平安保险推出“双12”投资产品，预期收益高达7%

路透北京12月10日 - 中国平安保险 官方网站推出预期最高年收益率7%的370天投资产品，门槛1,000元人民币，“双12”（12月12日）零点开始限量发售。该产品更像是信托计划与银行理财产品的组合投资产品，并不具备保险性质。

平安保险 的这款名为“平安养老富盈人生养老保障委托管理产品富盈信托产品组合第二期”的募集公告显示，该产品为封闭式非保本产品；风险评级为稳定收益型，中低风险。

公告并称，预期年化收益率7%，为扣除相关资费后委托人最高预期净收益率。

平安保险网站对“富盈信托产品组合”的说明显示，“主要通过大比例配置收益稳定的信托产品获得收益，组合整体收益率的稳定性较强。”

目前，中国信托公司发行的集合资金信托计划期限大部分在1-2年，年化收益率8-10%，封闭运行，因为非标准化产品，基本不具备二级市场流通条件；而银行理财产品年化收益率通常在4-5%，与货币市场基金的收益率相近。

平安的该产品主要投资于信托公司集合资金信托计划，适当参与银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划、债券、债券回购、债券基金及债券型保险产品、存款、货币市场基金、股票一级市场投资等品种。

“其中信托公司集合资金信托计划的投资比例为组合资产净值的0-100%，投资债券正回购的比例不得高于委托投资资产净值的40%。”说明称。

从该产品的投向设计来看，类似之前信托公司推出的TOT（信托中的信托）产品，因为信托计划只能私募发售，投资门槛100万起，很多信托公司推出这类“团购”产品来绕过监管、降低门槛。但一旦出现兑付问题，这类产品投资者的利益是不受信托合同等法律文件的保护的。