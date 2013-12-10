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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因供多需少

船货调查机构Intertek Testing Services表示，12月1-10日期间，棕榈油出口大幅下跌20%。另一家机构Societe Generale de Surveillance数据显示，同期棕榈油出口大降26.1%。

“价格略为收低，因为库存报告发布后有一些卖盘出现。”一家马来西亚当地大宗商品经纪机构的交易员表示。

“现在市场担心12月的出口不会太好，不过过去几天的产量非常低。所以，无论价格何时跌向2,600林吉特，都会再度反弹，”该交易员补充道。

马来西亚指标2月棕榈油合约 下跌0.3%，收报每吨2,638林吉特。日内价格波动区间在2,627-2,664林吉特。

总成交量为36,776口，略高于35,000口的平均水平。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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