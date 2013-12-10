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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 20:20 BJT

OPEC月报：削减产量向2014年需求水平靠拢，乐观看待全球经济

路透伦敦12月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示，该组织削减石油产量，向明年的全球需求量靠拢。这进一步缓解供给过剩的态势。

OPEC在上周的会议上维持产出政策不变。其在月报中对2014年全球经济前景给出了乐观的评价。

OPEC维持2014年全球对OPEC的石油需求预估在每日2,957万桶不变。据报告中引述的消息，OPEC将11月石油日产出削减至2,963万桶，接近明年的需求预估。

这表明若OPEC维持11月的产出水平，2014年油市实际上将不会出现供给过剩的情况。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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