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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 20:47 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差续跌，现货供给愈发旺盛

路透新加坡12月10日 - 亚洲柴油裂解价差周二继续下跌，交易消息人士称因台湾浮现更多现货供给，且冬季欧洲需求清淡。

路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货升水下跌0.44美元，至较新加坡报价每桶升水0.58美元，为9月26日以来最低，当时水准为0.53美元。

台湾中油公司在现货市场出售高含硫量的柴油，近期台塑石化亦曾出售1月柴油，显示出该地区供给充裕。

一位驻新加坡的交易商表示，台塑石化有可能售出了船期为1月1-5日的含硫10ppm柴油，价格为每桶升水接近0.80美元，不过该消息目前还无法确认。买家详细情况暂时也不得而知。

另一位交易商称，现货柴油每桶价格较明年的定期船货低约0.65-0.70美元，表明买家蒙受损失。

这位消息人士说，欧洲暖冬时节，亚洲需求也仍然不温不火，交易商缺少向西方运送船货的套利机会。

这可能造成更多的印度和韩国柴油船货运至新加坡存储，价格升水也将因此下降。

交易商表示，Bahrain Petroleum可能至少售出两船航煤船货，船期为12月23-26日，每桶价格较中东报价升水约2.15美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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