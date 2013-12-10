国际油市：亚洲柴油裂解价差续跌，现货供给愈发旺盛

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透新加坡12月10日 - 亚洲柴油裂解价差周二继续下跌，交易消息人士称因台湾浮现更多现货供给，且冬季欧洲需求清淡。
路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货升水下跌0.44美元，至较新加坡报价每桶升水0.58美元，为9月26日以来最低，当时水准为0.53美元。
台湾中油公司在现货市场出售高含硫量的柴油，近期台塑石化亦曾出售1月柴油，显示出该地区供给充裕。
一位驻新加坡的交易商表示，台塑石化有可能售出了船期为1月1-5日的含硫10ppm柴油，价格为每桶升水接近0.80美元，不过该消息目前还无法确认。买家详细情况暂时也不得而知。
另一位交易商称，现货柴油每桶价格较明年的定期船货低约0.65-0.70美元，表明买家蒙受损失。
这位消息人士说，欧洲暖冬时节，亚洲需求也仍然不温不火，交易商缺少向西方运送船货的套利机会。
这可能造成更多的印度和韩国柴油船货运至新加坡存储，价格升水也将因此下降。
交易商表示，Bahrain Petroleum可能至少售出两船航煤船货，船期为12月23-26日，每桶价格较中东报价升水约2.15美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17