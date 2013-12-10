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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 20:51 BJT

国际油市：汽油裂解价差攀升，因需求依然坚挺

路透新加坡12月10日 - 亚洲汽油裂解价差周二攀升，行业人士称因该地区需求依然坚挺，特别是来自越南的需求。

路透数据显示，汽油裂解价差上升0.46美元，至每桶较布兰特原油升水5.64美元。

越南Petrolimex在现货市场求购两船，每船30,000吨的92号汽油。该公司仍在就早先求购的5,000吨、船期为12月底至1月初的95号汽油进行协商。

行业消息人士指出，该公司现货汽油需求可能更高，因为其在第四季没有签订定期合约。

中石油采购三船12月底在新加坡装船的92号汽油，也有助支撑价格。

一位新加坡交易员表示，台湾中油公司可能出售四船1月装运的92号汽油，价格为每桶较新加坡价格升水0.5-0.8美元。不过该消息暂时未能得到证实。

在石脑油方面，印度似乎出口增加。印度巴拉特石油出售最多76,000吨1月装运的石脑油。

“即期供应充裕。不过市场人士信心满满，因为相对强劲的互换价格带来支撑...”一名交易员表示。

另外一名新加坡交易员称，市场正变得过热，衍生品价格过高。

“市场需要调整，”他说。

他还补充道，实货石脑油船货目前比石脑油衍生品每吨便宜2-3美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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