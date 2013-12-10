国际油市：汽油裂解价差攀升，因需求依然坚挺

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透新加坡12月10日 - 亚洲汽油裂解价差周二攀升，行业人士称因该地区需求依然坚挺，特别是来自越南的需求。
路透数据显示，汽油裂解价差上升0.46美元，至每桶较布兰特原油升水5.64美元。
越南Petrolimex在现货市场求购两船，每船30,000吨的92号汽油。该公司仍在就早先求购的5,000吨、船期为12月底至1月初的95号汽油进行协商。
行业消息人士指出，该公司现货汽油需求可能更高，因为其在第四季没有签订定期合约。
中石油采购三船12月底在新加坡装船的92号汽油，也有助支撑价格。
一位新加坡交易员表示，台湾中油公司可能出售四船1月装运的92号汽油，价格为每桶较新加坡价格升水0.5-0.8美元。不过该消息暂时未能得到证实。
在石脑油方面，印度似乎出口增加。印度巴拉特石油出售最多76,000吨1月装运的石脑油。
“即期供应充裕。不过市场人士信心满满，因为相对强劲的互换价格带来支撑...”一名交易员表示。
另外一名新加坡交易员称，市场正变得过热，衍生品价格过高。
“市场需要调整，”他说。
他还补充道，实货石脑油船货目前比石脑油衍生品每吨便宜2-3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17