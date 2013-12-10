USDA月报：12月10日全球农作物主要信息

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月10日 - 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2013/14 2012/13
12月 11月 12月 小麦(百万吨) 澳洲产量 26.50 25.50 22.46 澳洲出口 19.50 19.00 18.66 阿根廷产量 11.00 11.00 9.50 阿根廷出口 4.50 4.50 3.55 欧盟产量 143.12 143.34 133.88 欧盟出口 25.00 24.00 22.62 加拿大产量 37.50 33.20 27.21 加拿大出口 23.00 21.50 18.98 中国产量 121.00 121.00 121.00 中国进口 8.50 8.50 2.96 大豆(百万吨) 巴西产量 88.00 88.00 82.00 巴西出口 44.00 44.00 41.90 巴西进口 0.10 0.10 0.40 阿根廷产量 54.50 53.50 49.30 阿根廷出口 9.70 9.70 7.74 中国进口 69.00 69.00 59.87 豆油(百万吨) 中国进口 1.47 1.47 1.41 玉米(百万吨) 阿根廷产量 26.00 26.00 26.50 阿根廷出口 18.00 18.00 19.00 南非产量 13.00 13.00 12.37 南非出口 2.00 2.00 2.10 中国产量 211.00 211.00 205.60 中国出口 0.10 0.10 0.08 中国进口 7.00 7.00 2.70 棉花(百万包) 中国产量 32.00 32.50 35.00 中国年末库存 57.31 57.81 50.36 中国出口 0.05 0.05 0.05 中国进口 11.00 11.00 20.33 印度产量 29.00 29.00 28.50 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。