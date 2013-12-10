表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.631%，投标倍数为3.55

投行观点：Teladoc目标价从26美元上调至32--Piper Jaffray
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路透华盛顿12月10日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.631 中值 0.610 低值 0.579
价格 99.982208 高值得标比率 68.71% 投标倍数 3.55 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,000,600 总投标 106,583,095,600 竞争性投标得标 29,871,105,000 非竞争性投标得标 28,895,600 FED附加 0 一级交易商投标 72,927,000,000 一级交易商得标 14,804,905,000 直接投标 17,403,000,000 直接得标 3,595,000,000 间接投标 16,124,200,000 间接得标 11,471,200,000 发行细节 发行日 2013/12/16 到期日 2016/12/15 CUSIP码 912828A59 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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