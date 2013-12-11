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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 11:09 BJT

韩国数据：10月L货供额同比增长7.4%，创六个月最快增速

路透首尔12月11日 - 韩国央行周三公布的数据表示，10月L货币供应量增速创今年4月以来最高，因韩国经济成长发力。

10月L货供额较上年同期增长7.4%。该指标包括现金、金融机构的各类储蓄以及发行的所有货币市场工具。

10月同比增速为4月增长7.6%以来最快，反映韩国金融系统中有更多资金流通。

另一项数据显示，11月银行对家庭贷款增加3.1万亿(兆)韩元（29.5亿美元），10月为增加2.5万亿韩元。

这是继今年6月以来的最大增幅，当时为增加4.8万亿韩元。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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