《全球汇市》欧元触及六周高位，受欧元区银行业联盟达成期望的鼓舞

**美元下滑**
交易商表示，投资者看似多已排除美联储很快缩减刺激政策的风险，这或许可以帮助解释过去数个交易日中美元为何没有上涨。
“上周美国数据非常不错，从而促使部分投资者预期美联储会在12月开始缩减，但我认为这不太现实，”瑞穗的Harajli说，“我觉得在美联储真正决定前，我们还需要更多的信息，更多的数据。”
周一接受路透访问的分析师预计，美联储将于明年3月开始缩减大规模的购债计划。
美元兑日圆 下跌0.46%至102.79日圆。
日圆空头可能担忧的一个情况是，日本保密法案获得国会通过后，民调显示首相安倍晋三的支持率下滑。批评人士担心，该法案可能会钳制媒体，并允许官员掩盖不良行径。
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3759 1.3737 +0.16 +4.28 1.3194
美元/日圆 102.82 103.27 -0.44 +18.54 86.74
欧元/日圆 141.47 141.88 -0.29 +23.61 114.45
美元/瑞郎 0.8870 0.8905 -0.39 -3.11 0.9155
英镑/美元 1.6445 1.6428 +0.10 +1.19 1.6251
美元/加元 1.0599 1.0627 -0.26 +6.83 0.9921
澳元/美元 0.9150 0.9112 +0.42 -11.96 1.0393
欧元/瑞郎 1.2211 1.2231 -0.16 +1.13 1.2075
欧元/英镑 0.8367 0.8360 +0.08 +3.12 0.8114
新西兰元/美元 0.8309 0.8281 +0.34 +0.31 0.8283
美元/挪威克朗 6.1095 6.1373 -0.45 +9.82 5.5630
欧元/挪威克朗 8.4067 8.4336 -0.32 +14.53 7.3403
美元/瑞典克朗 6.5348 6.5289 +0.09 +0.56 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.9933 8.9702 +0.26 +4.85 8.5777
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 侯向明； 审校 龚芳)