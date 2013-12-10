美国股市: 三大股指均下滑，关注下周美联储会议

“经济形势发生变化，货币政策就要随之调整，只要经济在改善，缩减刺激规模应该不是太难忍受的事情，”Stifel, Nicolaus & Co市场分析师Kevin Caron说。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二和周三召开会议。

道琼工业指数 下跌52.4点或0.33%，报15,973.13点；标准普尔500指数 跌5.75点或0.32%至1,802.62点；Nasdaq指数 跌8.261点或0.2%报4,060.49点。

推特(Twitter) 触及纪录高位52.58美元，较11月初上市时的招股价26美元翻了一倍还多。该股在周一已经上扬，之前公司发布的一系列产品有望提高营收。周二该股收涨5.8%报51.99美元。

其它互联网企业周二亦表现抢眼。Facebook 上涨2.9%至50.25美元，雅虎 劲扬3.5%报40.22美元。

AbbVie 触及纪录高点54.11美元，此前该公司一项后期临床试验中，其纯口服丙型肝炎治疗药物治愈了96%的顽症患者，使该公司在治疗重度肝病的竞争中处于有利地位。该股最终收高1.8%报52.14美元。

同样是在医疗领域，药品连锁店CVS Caremark 和药品经销商Cardinal Health 宣布达成为期10年的协议，建立全美最大的非专利药品企业。美国是全球最大的非专利药品市场。

Cardinal Health收高3%报66.22美元，CVS涨1.9%至67.99美元。

Rambus 股价跳涨12.3%报9.58美元，之前该公司了结了一项与美光 的专利权纠纷。

通用汽车 下跌1.2%报40.40美元。该公司称执行长艾克森下月将离职，由公司全球产品开发部负责人Mary Barra接任。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约58亿股，低于本月迄今平均61亿的水准。

纽约证交所上涨股和下跌股家数之比约为2:3。Nasdaq市场，上涨股和下跌股之比将近1:2。(完)