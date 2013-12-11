金砖国家：12月10日股汇市收盘纵览

路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二略微收低，报1,012.32点。
中国股市：沪综指收盘近持平，市场静待中央经济会议政策指引
香港股市：量缩收跌，熔盛重工跳涨
中国汇市：人民币即期小幅收升续刷新纪录，升值速度明显放缓
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拉美股市：巴西股市下跌，由于美国可能缩减货币刺激以及中国经济数据略逊于预期，投资者持谨慎态度。Bovespa指标股指 收低0.34%，报50,993.02点。
拉美汇市：巴西雷亚尔受央行表态力挺走坚，其他拉美货币多数走低
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南非股市：结束四日连涨走势收跌，投资者对近期领涨的个股进行获利了结。Top-40绩优股指数 跌0.23%，报39,934.74点。综合指数 跌0.2%，至44,640.98点。
南非汇市：乐观数据提振兰特兑美元升至近一周高位
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印度股市：从上日触及的纪录高位回落，邦议会选举结果有利反对党引发的涨势消退，且投资者锁定绩优股的获利。指标BSE指数 下跌0.33%或71.16点，收报21,255.26点。NSE指数 跌0.49%或31.05点，收报6,332.85点。
印度汇市：印度卢比小升，因欧元上升以及油企对美元需求减弱，帮助抵消国内股市下滑的影响。卢比兑美元 收报61.04/05，周一收报61.13/14。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,409.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.13%，报772.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.16%报32.7005卢布；卢布兑欧元 跌0.12%报45.0555卢布。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)