加拿大股市：微幅收高，金矿类股表现亮丽

路透多伦多12月10日 - 加拿大股市主要股指周二微幅收高，由于金价触及三周高位，大型金矿类股上涨，但银行类股因财报平淡无奇而下跌。

Barrick Gold Corp 大涨5.3%，报17.91加元，涨幅高于其竞争对手，暗示该股的投资人气改善，因该公司近期采取行动解决公司治理疑虑，并强化财务体质。

其他几只金矿股联袂上涨，Goldcorp Inc 劲扬3.3%，报23.08加元，Kinross Gold Corp 猛涨5.4%，至5.12加元，因投资者踊跃回补此前押注金价将下跌的空头部位。

多伦多股市S&P/TSX综合股价指数 收高11.23点，或0.08%，报13,324.01点。

但银行类股对大盘指数构成沉重拖累，加拿大皇家银行 下滑0.6%，报69.35加元，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 跌0.6%，报63.80加元。 (完)