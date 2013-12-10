X
版本:
中国
资讯
中国财经
国际财经
新闻人物
财经视点
深度分析
时事要闻
专栏
中国财经专栏
国际财经专栏
大宗商品专栏
专题
独家
专题报道
路透精英汇
新闻周刊
汤森路透金融圈
汤森路透基金会
金融小百科
生活
乐享时尚
科技电子
娱乐体育
职场管理
气候环境
寰宇花絮
投资
外汇
期货
股票
债券
基金
房地产
科技
金融服务
医药健康
交通汽车
市场
中国
美国
香港
日本
欧洲
亚洲
全球指数
图片
视频
订阅
RSS
职业
邮件订阅
美国政经：预算协议规模虽不大，但代表积极的一步--众议院议长贝纳
Africa
América Latina
عربي
Argentina
Brasil
Canada
中国
Deutschland
España
France
India
Italia
日本
México
РОССИЯ
United Kingdom
United States
货币新闻
|
2013年 12月 11日 星期三 07:58 BJT
美国政经：预算协议规模虽不大，但代表积极的一步--众议院议长贝纳
路透华盛顿12月10日 - 美国众议院议长贝纳(JOHN BOEHNER)表示，预算协议虽然“规模不大”，但代表着“积极的一步”。(完)
我们的标准:
汤森路透“信任原则
更多
货币新闻
投行观点：Teladoc目标价从26美元上调至32--Piper Jaffray
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：百时美施贵宝目标价下调至65美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Sunoco 评级从表现逊于大盘上调至持有--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
热门文章
编辑推荐
一周经济焦点：信心满满却不肯花钱 美国消费者的心思太难猜
文章推荐
X