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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 07:58 BJT

美国政经：预算协议规模虽不大，但代表积极的一步--众议院议长贝纳

路透华盛顿12月10日 - 美国众议院议长贝纳(JOHN BOEHNER)表示，预算协议虽然“规模不大”，但代表着“积极的一步”。(完)
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