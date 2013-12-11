《全球主要国家债券发行预告》--12月11日-12月18日

路透12月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/11 美国 10年期公债 12/11 德国 50亿欧元 两年期公债 12/11 日本 两个月期贴现国库券 12/11 意大利 标售国库券 12/12 意大利 标售中长期债券 12/12 美国 30年期公债 12/12 日本 三个月期贴现国库券 12/12 日本 五年期公债 12/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/17 日本 20年期公债 12/17 美国 两年期公债 12/17 西班牙 六个月和12个月国库券 12/18 美国 五年期公债 12/18 日本 12个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 李春喜)