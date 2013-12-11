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亚洲 | 2013年 12月 11日 星期三 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--12月11日

===================今日重要政经消息=============================

12/11(三)

-- 9:00 都市更新国际研讨会。

-- 9:00 立法院财政委员会审查法案。

-- 9:00 立法院经济委员会审查预算。

-- 9:00 两岸文创产业论坛。

--13:30 Google 台湾资料中心落成典礼。

--14:00 两岸租税协议说明会。

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12/12(四) *--13:30 台积电 供应链论坛。

12/13(五)

--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。

12/20(五)

--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。

12/23(一)

--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。

12/24(二)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。

12/25(三)

--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。

12/26(四)

--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。 *--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。

2014年

1/1(三)

--元旦金融市场休市一日。

1/6(一)

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/7(二)

--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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