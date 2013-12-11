中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透上海12月11日 - 业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
继上周四暂停14天期逆回购操作后，央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。
10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 边竞; 审校 林高丽)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。