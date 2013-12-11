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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 09:11 BJT

中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士

路透上海12月11日 - 业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN

**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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