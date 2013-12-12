《中国债券市场每日交易备忘》--12月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国漳州市交通运输发展集团2亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和华夏银行主承 镇江国资7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 青海华实科技投资管理3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和国开行主承 华泰证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行/农行等承销 华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行/招商等承销 四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 阳光祥谷铜业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 漳州市交通运输发展集团2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和华夏银行主承 四川宜宾1.1亿元三年期中小企业集优票据簿记建档(债项评级AAA)，中信银行主承 山东济宁2.4亿元三年期中小企业集优票据簿记建档(债项评级AAA)，恒丰银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 浙江永利实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380334，票面利率7.5% 六安城市建设投资公司6亿元七年期固息债1380371，票面利率8% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1380372，票面利率5.69% 福建三安集团12亿元一年期短融041356047，票面利率9.4% 赣州发展投资控股集团35亿元10年期中期票据101355011，票面利率8.1% ============================================================================ 三、缴款： 国开行40亿元一年期增发债130243，发行价格99.95元 国开行80亿元三年期增发债130244，发行价格99.09元 国开行80亿元五年期增发债130245，发行价格98.04元 国开行40亿元七年期增发债130246，发行价格96.983元 国开行60亿元10年期增发债130247，发行价格95.360元 大唐集团50亿元三个月期超短融 内蒙古双欣能源化工公司6亿元一年期短融 江苏悦达集团10亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国中信集团有限公司40亿元10年期固息债038017到期兑付，票面利率4.5% 内蒙古集通铁路(集团)8亿元一年期短融041251042到期兑付，票面利率5.21% 北京能源投资(集团)20亿元一年期短融041252058到期兑付，票面利率4.58% 杭锅股份 3亿元一年期短融041253066到期兑付，票面利率5.21% 雅砻江流域水电开发有限公司12亿元一年期短融041253070到期兑付，票面利率4.97% 岚桥集团3亿元一年期短融041271011到期兑付，票面利率5.8% 国泰君安证券30亿元三个月期短融 071302008到期兑付，票面利率4.94% 渤海证券7亿元三个月期短融071321001到期兑付，票面利率5.35% 中国中信股份有限公司60亿元20年期固息债038018付息，票面利率5.1% 国开行270亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债060238付息，基本利差0.6% 赣州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120012付息，票面利率7.1% 普兰店建设投资公司8亿元七年期固息债1180180付息，票面利率8.48% 西安城投集团10亿元五年期中票1182375付息，票面利率5.68% 农六师国资公司10亿元三年期中票1182376付息，票面利率6.59% 中国电子信息产业集团10亿元五年期中票1182377付息，票面利率5.04% 南京中电熊猫15亿元五年期中票1182378付息，票面利率5.68% 中国城市建设控股15.5亿元三年期中票1182379付息，票面利率5.62% 东莞玖龙纸业公司11亿元三年期中票1182380付息，票面利率6.78% 鹰潭市投融资公司14亿元10年期固息债1280456付息，票面利率7.5% 青岛国信集团20亿元10年期固息债1280457付息，票面利率6.4% 吉首华泰国资10亿元七年期固息债1280458付息，票面利率7.37% 临沂城市资产经营开发15亿元七年期固息债1280459付息，票面利率6.68% 辽宁药都发展公司18亿元七年期固息债1280460付息，票面利率7.35% 昭山经济建设投资8亿元六年期固息债1280461付息，票面利率7% 四川华西集团2亿元两年期中票1282534付息，票面利率5.4% 正泰集团12亿元三年期中票1282535付息，票面利率5.8% 国开行100亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130241付息，基本利差0.42% 国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130242付息，基本利差0.51% 江苏交通控股15亿元15年期固息债7110付息，票面利率4.51% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国11月社会融资规模在非标准化债权资产助力下意外反弹，月末广义货币供应量(M2)增速仍居于14%以上高 位。分析人士认为，货币政策年内应仍会坚持中性偏紧基调，在灵活调控整体流动性同时，央行更多政策笔墨会 落在推进利率和汇率市场化方面。 --中国证券报周四报导称，正在酝酿推出的创业板再融资管理办法核心思路是推进再融资市场化，由市场决定 公司再融资额度和价格。 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)