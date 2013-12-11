《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

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12月11日(三)
新德里--德里经济会议(至12月12日)。印度财政部长齐丹巴南和央行总裁拉詹将在“未来五年议程”会议上发表讲话。
科威特城--主题为“投资吸引力缺口”的阿拉伯投资大会(至12月12日)。科威特副总理兼财长Sheikh Salem Abdulaziz Al-Sabah出席。
曼谷--泰国央行发布11月利率会议记录。
加尔各答--印度央行举行为期两天的理事会会议(至12月12日)。印度央行总裁拉詹讲话。
土耳其加齐安泰普--土耳其央行总裁Erdem Basci在一会议上发表讲话。
12月12日(四)
贝尔格莱德--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧盟、欧洲央行体系与塞尔维亚央行合作项目闭幕式和记者会。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
12月13日(五)
摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。国际货币基金组织(IMF)中东及中亚部主管Masood Ahmed将发表讲话。
塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。
莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开会议，讨论可能减少监管问题(0100)。
12月14日(六)
摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。黎巴嫩央行总裁Riad Toufic Salame、韩国前财长Il SaKong及波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)将发表讲话。
12月16日(一)
暂无重要经济事件
12月17日(二)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
12月18日(三)
孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 戴素萍)