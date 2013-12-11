台湾债市：五年券殖利率盘初陷整理，量能冻结待消息面带动

路透台北12月11日 - 台湾指标五年公债102/11 及10年债102/10 殖利率周三盘初均陷入整理，且交投量能冻结。交易员指出，市场在年底前陷入交投量能不足的窘境，且缺乏消息面的进一步指引，料短线交易热度将持续降温。

尽管下周美联储将举行今年最后一次货币政策会议，市场在等待前瞻指引的同时，并不预期美联储会议会为市场带来太多变化，加上美国10年公债殖利率也陷入整理缓下的步调，交易员以观望国际债市动向为主，本周放大交投量的可能性不高。

“美国的因素看起来是利空出尽，现在就考验投资盘承接的意愿。”一证券商交易员说。

另一银行端债券交易主管称，由于市场钱满为患，且银行端今年债券操作保守，部位不大，五年债短线仍有机会受银行青睐，但量能不会太大；10年以上的长券因风险相对较高，尚待美国年底会议及明年第一季的相关变数厘清。

美国公债价格周二上扬，因交易商回补空头，且投资组合经理受收益率接近区间高度的诱惑，在年底前延长存续期。指标10年期公债 升11/32，收益率报2.80%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率稳中偏下，市场气氛仍有利多方

* 10年券风险相对较高，尚待下周FED会议声明厘清变数

* 五年券102/11或受惠资金持续满溢效应，观察银行承接力道

* 交易量能冻结或让殖利率波动变宽，但追价力道仍受限

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/10：1.64-1.68%

* 102/11：1.05-1.08%

本地时间10:13时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率升0.3基点报1.6650%

* 102/11期五年公债殖利率升0.2基点报1.0760%

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