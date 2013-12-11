《美国上市公司业绩公布日程表》--12月11日至12月18日

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
汤森路透12月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月11日至12月18日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月11日 Q1 Earnings Call 1.03 24 0.95
12月11日 BMO Q4 2013 Joy Global Inc. 1.12 21 2.05
12月12日 AMC Q4 2013 Adobe Systems 0.32 21 0.61
12月17日 AMC Q1 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.55 12 0.61
12月18日 12:30 Q2 2014 联邦快递(FedEx) 1.63 28 1.39
12月18日 BMO Q2 2014 General Mills, Inc. 0.89 17 0.86
12月18日 BMO Q4 2013 Lennar Corp. 0.62 22 0.56
12月18日 AMC Q2 2014 甲骨文(Oracle) 0.67 33 0.64
12月18日 AMC Q2 2014 Paychex 0.42 23 0.41
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 李爽)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。