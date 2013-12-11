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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 09:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月11日至12月18日

汤森路透12月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月11日至12月18日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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12月11日 Q1 Earnings Call 1.03 24 0.95

12月11日 BMO Q4 2013 Joy Global Inc. 1.12 21 2.05

12月12日 AMC Q4 2013 Adobe Systems 0.32 21 0.61

12月17日 AMC Q1 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.55 12 0.61

12月18日 12:30 Q2 2014 联邦快递(FedEx) 1.63 28 1.39

12月18日 BMO Q2 2014 General Mills, Inc. 0.89 17 0.86

12月18日 BMO Q4 2013 Lennar Corp. 0.62 22 0.56

12月18日 AMC Q2 2014 甲骨文(Oracle) 0.67 33 0.64

12月18日 AMC Q2 2014 Paychex 0.42 23 0.41

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 李爽)
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