《全球重要经济事件一览表》--12月11日-12月18日

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12月11日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表讲话(1300)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参与金融研究中心主办一场小组讨论会，讨论国际货币基金组织(IMF)题为“从分裂到金融整合：欧盟全面进入金融监管”的论文。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼举行新闻发布会。
12月12日(四)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话，芬兰央行将公布经济预测。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策会议。
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和利率决定。
尼科西亚--塞浦路斯财长在议会发表预算讲话。
魁北克--加拿大央行总裁波洛兹发表题为“货币政策用于风险管理”讲话，随后召开新闻发布会(1750)。
贝尔格莱德--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧盟和欧洲央行体系与塞尔维亚央行合作项目的闭幕式和新闻发布会。
12月13日(五)
塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。
安特卫普--欧洲央行执委普雷特就“危机时期的欧洲央行作用”发表讲话。
12月14日(六)
摩纳哥--第六届世界政策大会(至12月15日)。发言嘉宾包括：前欧洲央行(ECB)总裁特里谢和欧洲央行执委科尔。
12月16日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月17日)。
12月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加澳洲金融与银行业会议(Australasian Finance and Banking Conference)小组讨论。
悉尼--澳洲央行公布12月货币政策会议记录。
12月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 郑茵)