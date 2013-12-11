美国个股：通用汽车执行长提前离职，继任者Barra将成汽车业首位女CEO

Barra将成为继瓦格纳(Rick Wagoner)之后、通用汽车在不到五年内的第五位执行长，她目前担任执行副总裁。2009年3月，当通用汽车准备申请破产之际，奥巴马政府迫使瓦格纳下台。

密西根州土生土长的Barra也将成为通用汽车第五位女性董事。66岁的Theodore Solso将接替65岁的艾克森担任董事长。

投资者对该消息的反应不大：通用汽车股价周二在纽约证交所收跌1.2%至40.40美元。不过，该公司股票周一创下了历史高点41.16美元，因此前美国财政部宣布卖出通用汽车所有剩余持股。投资者认为此举将使通用汽车恢复普通股派息。

部分投资者认为可能的派息比新任执行长对股价影响更大。

知情人士称，通用汽车董事会约一年前开始讨论接任事宜，但艾克森妻子罹患癌症推动了决策进程。这位要求匿名的人士表示，在11月底的董事会会议上对该问题进行了大量讨论，在上周末敲定最终方案。

通用汽车管理层的其他变动包括：41岁的首席财务长Dan Ammann将担任总裁，而50岁的北美总裁Mark Reuss将接替Barra成为产品开发部门主管。目前雪佛兰部门的全球副总裁Alan Batey将接任Reuss的北美总裁职位。

通用汽车没有宣布接替Ammann首席财务长职位的人选。Ammann将继续担任该职位直至明年2月发布第四季财报。

该公司称，51岁的副董事长Steve Girsky将改任高级顾问，直至明年4月离开公司。他将继续留在董事会。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红)