美国个股：通用汽车执行长提前离职，继任者Barra将成汽车业首位女CEO

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
Barra将成为继瓦格纳(Rick Wagoner)之后、通用汽车在不到五年内的第五位执行长，她目前担任执行副总裁。2009年3月，当通用汽车准备申请破产之际，奥巴马政府迫使瓦格纳下台。
密西根州土生土长的Barra也将成为通用汽车第五位女性董事。66岁的Theodore Solso将接替65岁的艾克森担任董事长。
投资者对该消息的反应不大：通用汽车股价周二在纽约证交所收跌1.2%至40.40美元。不过，该公司股票周一创下了历史高点41.16美元，因此前美国财政部宣布卖出通用汽车所有剩余持股。投资者认为此举将使通用汽车恢复普通股派息。
部分投资者认为可能的派息比新任执行长对股价影响更大。
知情人士称，通用汽车董事会约一年前开始讨论接任事宜，但艾克森妻子罹患癌症推动了决策进程。这位要求匿名的人士表示，在11月底的董事会会议上对该问题进行了大量讨论，在上周末敲定最终方案。
通用汽车管理层的其他变动包括：41岁的首席财务长Dan Ammann将担任总裁，而50岁的北美总裁Mark Reuss将接替Barra成为产品开发部门主管。目前雪佛兰部门的全球副总裁Alan Batey将接任Reuss的北美总裁职位。
通用汽车没有宣布接替Ammann首席财务长职位的人选。Ammann将继续担任该职位直至明年2月发布第四季财报。
该公司称，51岁的副董事长Steve Girsky将改任高级顾问，直至明年4月离开公司。他将继续留在董事会。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。