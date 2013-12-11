港报财经评论：淡友的矛盾--信报12月11日

淡友的矛盾/ 习广思

股市的退市焦虑症颇为严重，美国联储局下周二才开始议息，但欧美股市已乏力再上，退市阴霾笼罩市场，原因是美国最新就业数据优于预期，市场对12月退市的预期升温。不过，投资者不要忽略，就业复苏反映经济好转，这也可解读为利好股市的消息。港股继续在高位整固，股份轮流炒格局未变。虽然大市难见突破，但市况基调尚可，热钱继续炒概念股、细价股。恒指昨天在高位整固，收报23,744点。恒指自三中全会后，持续在23,500-24,000点之间上落，两度上探阻力，惟无功而回。目前好看淡的投资者正在角力，在客观条件方面，中线看好的投资者暂占上风。恒指在过去三个星期处于争持局面，先是由金融股带动，继而到落后蓝筹股，近日翻炒濠赌股及腾讯 。濠赌股、腾讯及和黄 破顶后已乏力再升，大市未来走势将视乎中资金融股的承接力，否则仍难摆脱争持局面。

不过，临近年结，目前港股仍有不少寻宝机会。燃气股走强，主要是受惠新能源趋势及燃气价格上升，华润燃气 、中国燃气 均属强势。乳业股调整后续有表现，现代牧业 、合生元 率先回升，辉山 在2.9港元整固多日后，应可看好。中资股轮流获追捧，环保及新能源股先后受惠政策憧憬，中传动 配股后股价仍顶得住；金风 整固接近尾声。水务股亦有表现，北控水务 持续探顶；中国水务 回升。

值得留意的是，光大国际 宣布配股集资约37亿港元，配股价较停牌前折让4%-6.8%。据过往经验，强势股抽水，股价多数能够稳守，且看这次市场反应如何。散户基金股惠理 ，该股近日强势尽现，跑赢其他金融股。惠理股价突破2012年初、2013年初两个顶，中线将挑战8港元高位。基金公司最重要的收入来自管理费，基金价格见新高后，惠理会收取回报的15%作表现费。惠理旗下的价值基金还在追落后，但另外两只规模颇大的基金，高息股基金、中华新星基金的价格早前已见新高。目前这种市况，实在难为了看淡的投资者，当大部分看淡的投资者都投降兼转軚看好时，麦嘉华今年以来一直看淡，看美股更是淡中之淡，而他的看法也是以逆向见称。金融海啸后，人人自危，在股市面临末日之时，麦嘉华不断叫人买，买股买债买金，全中。再看市场走势，那时候大部分资产跌至「跳楼价」，也符合了逆向投资者的胃口。不过，如今已非末日，资产价格亦不再便宜，看淡是出于其投资本性，也是与市场对着干。对于一个逆向投资者来说，即使预期美股会再升，但在风险增加、回报减低的预期下，他仍是会看淡。(B03)

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提防日圆转势/ 苏子

前天美元兑日圆的高位为103.33，与上周的103.38高位相差只有5点子而已。由于前天的收市价为103.27，十分接近全日高位，故理论上昨天亚洲市应不难顺利突破上周的高位并挑战103.73的今年高位。不过，昨天亚洲市及欧洲市早段，美元兑日圆即使可以在某些时段持续企稳在103.3水平以上，但始终欠缺足够动力破关而上，汇价最后只能微破上周高位1点子至103.39。昨晚美国入市前夕，美元兑日圆已自此高位回落至103心理关口，如昨晚美元兑日圆未能守稳在103心理关口以上，反而更显着失守102.8的重要即市支持位收市，料美元兑日圆的10天SMA今天将无可避免面临严峻考验；一旦顺利下破，料汇价较大机会在最近两周呈现不利后市的双顶形态。

留意稍后美元兑日圆若显着跌破上周四的101.6低位，由于届时已同时跌破20天SMA，故在技术上出现双重突破下，料稍后不难考验99.8/100的双顶下跌目标。另留意美元兑日圆的103关口在技术上极有意义，因美元兑日圆自1998年的147.66高位跌至前年的75.54低位的38.2%反弹目标便是103.09，与103关口相若。美元兑日圆在今年5月曾突破此反弹目标，可惜失败而回，随后更触发既深且急的大型调整市，调整幅度接近10%之多。目前美元兑日圆再次升逾上述的38.2%反弹目标，若确认突破失败，相信调整幅度亦会是既急且深，故担心上述的双顶下跌目标未必能提供足够的支持力，提防一旦跌破，美元兑日圆会再次出现暴挫的场面。

昨天欧罗兑美元突破前天的1.3746高位后曾触发不少止蚀买盘入市并迅即升至1.3768高位。可惜随后却未能顺势挑战10月底的1.3785高位及1.38心理关口，已逐步回落至前天的高位以下波动，有短线见顶的迹象。如昨晚欧罗兑美元能明显低收，则日线图便会呈现射击之星的不利形态，令今天的走势继续转劣及跌破10天SMA的机会大增。(B10)