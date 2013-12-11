港报财经评论：昆仑今年挫，明年盼发奋--经济日报12月11日

昆仑今年挫，明年盼发奋/ 林瑞芬

港股续闷，昨收23,744，跌66点，上落于23,500-24,000间；大市成交额只有521亿港元。中央经济工作会议昨开幕，会期过后会有公布。前已有十八大公布改革蓝图，预期会议定调明年工作，明确部分改革时间表，GDP增长台阶不大调降，不会有太多意外。参考中国社会科学院于昨日发布2014年《经济蓝皮书》预计，2013年中国GDP增长7.7%，与去年持平，2014年中国主要处于战略机遇期，回落至7.5%左右。

推动港股突破闷局，还是要留意着资金面。望押资信达 认购资金，在该股周四上市回流大市。惟殡葬股福寿园 认购势强劲，料续押资金，资金可能没有那么快于本周回流大市。今周大市恐怕不大有动静，于23,500-24,000窄幅上落，催化还是需要钱。说回福寿园，中国投资者若迷信未必拣，但股份概念太独特，只要有钱赚，外资一定拣，首日孖展额超额逾百倍可见。认为以每股3.33港元定价的话，往绩42倍，长线就要想想，但短线博上市即日发财，还是要同大家斗勇，毕竟上市日价表现，讲供求多于讲基本，且看早前超额强劲的博雅 昨突破7港元阻力，再升8.1%至7.57港元收市，较上市价5.35港元涨41%。

1月至11月份，全国民间固定资产投资248,381亿港元，同比名义增长23.2%，增速比1月至10月份回落0.2个百分点。惟11月社会消费品零售总额同比增长13.7%，创年内新高，胜市场预期，三驾马车支持经济之平衡作用有一定发挥，经济整体仍稳，避开市场年中预期经济会呈硬着陆的风险。对A股前途，还是抱有点冀望。汇丰证券最新发报告认为，明年A股主板表现可能更胜香港股市，估明年上证挑战2,500，现价有逾10%的升幅，恒指之目标才不过是24,000。认为若A股能造好，港股也未必差太远，出入港股仍自如过A股，24,000目标未免保守了少少。粗略统计，目前主流估上证明年升10%-20%，但也有乐观一派看逾50%，是否太乐观，不认为国企身上，总有意想不到的，且看天津创业环保 昨为瑞信首纳买入股价即劲抽升21%就知道！(B03)

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汇丰：国指明年目标12,000/ 余少文

临近年尾，各大行为明年大市把脉，普遍看好中资股前景，但汇丰环球研究相对偏淡，将国企指数明年目标定为12,000点，以昨日收市价计算，潜在上升空间得600点。中国内地股市昨日继续偏软，国企指数则在11,400点水平争持，全日跌50点或0.4%，收报11,382点，仍未走出上落区格局，成交额降至100亿港元，只有30%主板H股逆市上升；而红筹指数跌3点，收报4,661点，成交额41亿港元。国家统计局昨日继续公布余下11月宏观数据，消费品零售额增长13.7%，是今年最大增幅，但固定资产投资只升19.9%，是2002年12月低见17.4%以来最差的一个月份。尽管上日公布的进出口贸易数字、CPI、PPI等都好过预期，惟见固定资产投资情况每况愈下，显示中国内地投资信心不足，经济表现仍然不稳定。

而每年年尾，各大证券商向客户披露对明年市场把脉结果，普遍都看好明年国企指数走势。但到目前为止，汇丰环球研究似乎是最看淡明年中资股的大行，因为将明年底国指目标定为12,000点、上证综合指数2,500点、红筹指数4,800点等，以昨日收市价计算，国指潜在上升空间只有5%，红指得3%，上证最好也只有12%而已，反映该行较看好中国内地股市。汇丰环球研究认为，中央明年会加紧控制过度的房地产价格上升，削减产能过剩行业，同时面对资金成本上升，以及要遏制地方债等。而主题方面，资本帐开放加速下，利好证券商、交易所等，并会驱动A、H股股价趋同；其次是收益率和融资成本上升，对高杠杆周期性公司、小型银行、地产发展商等不利，但对保险股属于正面；行业整合、注资、重组等因素下，可带动国企改革；最后是增长行业，如互联网、医疗、环保和新能源相关等股份，可以继续跑赢大市。

该行将香港交易所 、中国人保 、中国银河证券 、中芯国际 、国药控股 、华能新能源 等纳入明年组合，投资者可作参考。上周五买入的中国无线 ，虽然其连跌三日，短期走势明显转差，但基本因素未见改变，按彭博预测显示，中国无线今明两年预测PE分别为12.7倍和9.5倍，未来三年每股盈利年复式增长约31%，今年预测PEG只有0.41倍，认为可以继续持有，暂不设止蚀位。当然，一直担心大市会出现震仓后才开始升浪，故大市一旦出现急跌，中国无线股价也会受影响，短线股民可以2.5港元作为中国无线止蚀位。(B06)