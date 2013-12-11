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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 09:51 BJT

路透调查：美国上周原油库存料随进口减少而连续第二周降低

路透12月10日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料连续第二周下降，因进口量降低。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，九位受访分析师预估，12月6日止当周，美国原油库存料平均减少300万桶。

API周二公布，美国最近一周原油库存减少750万桶，EIA将于周三1530GMT时公布其数据。

EIA上周公布的数据显示，美国11月29日止当周原油库存减少560万桶，墨西哥湾沿岸库存下滑幅度较大。通常由于税收方面原因，该地区的库存在本月都会大幅减少。

调查显示，12月6日止当周馏分油库存料平均增加90万桶，汽油库存预期增加180万桶。

API数据并显示，美国最近一周汽油库存增加630万桶，馏分油库存增加120万桶。

调查还显示，12月6日止当周，炼厂产能利用率料较前周的92.4%上升0.4个百分点。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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