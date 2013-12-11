路透调查：美国上周原油库存料随进口减少而连续第二周降低

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透12月10日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料连续第二周下降，因进口量降低。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，九位受访分析师预估，12月6日止当周，美国原油库存料平均减少300万桶。
API周二公布，美国最近一周原油库存减少750万桶，EIA将于周三1530GMT时公布其数据。
EIA上周公布的数据显示，美国11月29日止当周原油库存减少560万桶，墨西哥湾沿岸库存下滑幅度较大。通常由于税收方面原因，该地区的库存在本月都会大幅减少。
调查显示，12月6日止当周馏分油库存料平均增加90万桶，汽油库存预期增加180万桶。
API数据并显示，美国最近一周汽油库存增加630万桶，馏分油库存增加120万桶。
调查还显示，12月6日止当周，炼厂产能利用率料较前周的92.4%上升0.4个百分点。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。