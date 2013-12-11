中国煤炭：11月煤炭进口达2,843万吨，连降三月后反弹--行业网站

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透北京12月11日 - 中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周三称，中国11月煤炭进口达2,843万吨，煤炭进口量在连续3个月下降后出现反弹。
海关数据显示，2013年11月中国煤炭进口量2,843万吨，较10月煤炭进口量环比上涨16.7%。同比出现下降，小幅下降了1.9%。
2013年前1-11月份中国累计进口煤炭（含褐煤）29,163万吨，累计同比增长15.1%。累计净进口28469万吨，同比增长16.2%。
今年10月中国煤炭进口量(含褐煤)为2,437万吨，较9月下降5.3%，同比增长14.2% 。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。