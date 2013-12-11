《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

*明报：

--恒生银行 的报告预言，倘若中国央行将人民币波幅区间扩大至2-2.5%，则人民币兑美元见5指日可待。

--光大银行 IPO获多家证券行合共借出孖展（保证金融资）仅1亿港元，相当于公开发售部分10%，而集资规模较小的殡葬服务商福寿园 公开发售则获得超额认购230倍。

*星岛日报：

--中银香港 为方便市民，推出全港首部兼容人民币及港元的双币存钞机，市民每日最多可存入5万元人民币。

--中国电信 正在加快建设4G核心网络，预料最快于明年首季可推出4G服务。

--周大福 透过广东邮政EMS旗下网购平台“易礼邮香港馆”将港金饰直销内地，不过内地买家可能要承担黄金入口征税，成本或较亲身来港购买要高。

*苹果日报：

--政府于今年中发行的第三批通胀挂鈎债券（iBond）公布首次派息，根据过往6个月的通胀率计算的年息为4.72%，付息日为12月24日。

--安永会计师事务所调查预测，受惠基本经济改善和全球流动性充裕的推动下，明年首季多达300家企业上市，总集资规模介乎350-450亿美元，为2008年金融海啸后最旺。

*东方日报：

--信和置业 等合作发展的港岛湾仔新楼盘囍汇第二期于开售两周累计售出逾830伙单位，料套现近80亿港元。

--市场传出，英超球队曼联最近与多间大型游戏商，包括网龙 、巨人网络、第九城市等﹐商讨合作方案。

*文汇报：

--数码港管理公司主席周文耀称，公司明年起推行全新三年策略性计划，并注资2亿港元进一步支援资讯及通讯科技业界发展。

--建行 香港分支建行亚洲宣布推出人民币定期存款优惠，由12月10-20日客户以全新资金或认购国债退款叙做人民币定存，起存金额1万元，定存期三个月年利率2.85%。

*大公报：

--腾讯 宣布，伙拍互连及数据中心Equinix，在其香港Equinix IBX数据中心进行部署，藉以扩展集团在全球互联网的服务。

--中国财险 向母公司人保集团 转让其于88号发展公司的30.41%股权，对价约11.15亿元人民币；后者的核心资产为北京西长安街88号建筑物。

--皮鞋制造及销售商利信达 第三季度自营零售业务总销售按年增加15.2%，同店销售增加14.2%，产品折扣率较去年同期减少，零售毛利率有所提升。（完）

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